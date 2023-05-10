قبل انطلاق برنامج تدريبات "الأبيض"..لجنة منتخبات اليد تبدأ التنسيق مع الأندية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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بدأت لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة فيصل حسين الطواش، أولى زياراتها الميدانية للأندية الأعضاء بزيارة إلى نادي شباب الأهلي بهدف تطوير التعاون بين اللجنة والأندية قبل انطلاق برنامج تدريبات المنتخب الوطني للرجال استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

كان في استقبال وفد اللجنة ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وضم وفد الاتحاد خميس السويدي مدير المنتخب الوطني للرجال، ومدرب المنتخب الوطني دانيلو برستوفاك، ونور دمرجي مساعد مدرب المنتخب لتحليل الأداء الفني، ومحمد النمر سكرتير لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات لكرة اليد.

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