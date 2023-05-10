تأهل 3 لاعبين من منتخب الإمارات لنهائيات بطولة العالم للمواي تاي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح 3 لاعبين من منتخب الإمارات للمواي تاي في حسم مواجهات نصف النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتأهل للأدوار النهائية.

افتتحت مشوار الانتصارات اللاعبة زينب حماده بفوزها في نزال المربع الذهبي لوزن تحت 60 كجم على اللاعبة السويدية ميليا كوفيستو، لتضمن تأهلها للدور النهائي، كما نجح إبراهيم بلال من تحقيق فوزا مهما على اللاعب اليوناني بيتروس ساهو في نزالهما لوزن تحت 63.5 كجم ، وعلى أثر هذه النتيجة حسم بلال تأهله للدور النهائي، ورافقه محمد مرضي الذي حقق فوزا مهما على اللاعب الفلسطيني عامر املي في مواجهة نصف النهائي ضمن وزن 67 كجم.

وفي المقابل حصل منتخبنا الوطني على ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد التويزي الذي حالت الإصابة دون تأهله للنهائي والاكتفاء بالبرونز، بجانب سلامة الجنيبي التي قدمت أداء فنيا جيدا رغم خسارتها لنزالها في وزن 75 كجم أمام المغربية خولة دكالي في المربع الذهبي لتنال برونزية بطولة العالم.

وأكد ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيكبوكسينج رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم أن المستويات الفنية التي تشهدها البطولة العالمية في تايلاند تعد الأقوى والأفضل من بين كل بطولات العالم في ظلمشاركة 102 دولة والتحضيرات الكبيرة للمنتخبات والأداء الكبير من قبل نخبة أبطال العالم، معربا عن ارتياحه الكبير للنتائج التي يحققها المنتخب الوطني في البطولة وتأهل 3 لاعبين للأدوار النهائية والحصول على برونزيتين وما يمثله ذلك من مكسب مهم في المرحلة الحالية.

وقال:" سعداء بالمشاركة القوية والتمثيل المشرف لرياضة المواي تاي الإماراتية في الكرنفال العالمي، والذي يؤكد أن مواي تاي الإمارات يمر بمرحلة مميزة في مسيرته الطموحة للإنجازات والنجاحات في المحافل الدولية".

وأضاف:" فخورون بأداء لاعبينا وجهازنا الفني والإداري في الحدث العالمي حيث قدموا مستوى مرموق في البطولة، في ظل المتابعة الحثيثة من عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد ودوره الكبير في تشجيع المنتخب للوصول لأعلى المراتب في البطولة العالمية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز