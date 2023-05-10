إنجاز عالمي جديد لـ «ترايثلون الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

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إنجاز عالمي جديد يضاف إلى رصيد إنجازات اتحاد الإمارات للترايثلون، حيث استطاع اللاعب سعود الزعابي تحقيق المركز التاسع عالمياً والأول آسيوياً وعربياً وعلى غرب آسيا، وذلك في آخر تحديات الاتحاد الدولي والذي يعد إنجازاً تاريخياً جعل علم دولة الإمارات يرفرف عالياً ضمن نخبة المنتخبات العالمية، وأعرب أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، عن سعادته بما حققه الزعابي، وأن ما حققه لم يكن وليد الصدفة بل عمل بروح الفريق الواحد.

وأكد اللاعب سعود الزعابي، أن الإنجازات تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه وزملائه في المنتخب الوطني من أجل تقديم الأفضل والوصول إلى أبعد نقطة.

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