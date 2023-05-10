نتائج مميزة لمنتخب المواي تاي في مونديال تايلاند

المصدر: (بانكوك - البيان)

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تأهل 5 من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمواي تاي إلى نصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في تايلاند، التي تستمر حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 102 دولة.

وجاء تأهل عناصر منتخبنا الوطني بعد تحقيق الفوز في 13 نزالاً من أصل 22 شاركوا فيه بالبطولة. ونجح اللاعبون واللاعبات الـ5 في حسم تأهلهم إلى نصف النهائي من أصل 7 لاعبين تأهلوا إلى ربع النهائي، حيث تأهل كل من محمد تويزي، وإبراهيم بلال، ومحمد مرضي واللاعبتان زينب بوحماده، وسلامة الجنيبي. وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني ضمن أجندة الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية.

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