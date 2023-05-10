دبي البحري.. 35 عاماً من العطاء

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني وإكماله 35 عاماً من العطاء مع دخوله السنة السادسة والثلاثين (1988 - 2023) مواصلاً طريق النجاح ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وأصبح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية عقد التسعينيات ، أول وجهة عربية وشرق أوسطية تعلن انضمامها للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- ليدخل مرحلة جديدة أسست لمشروع رائد وكبير.

ووجه أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل لمختلف القطاعات في الإمارة واهتمامه بالمحافظة على إرث الماضي وتعزيز هويتنا الوطنية.

كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى كل الشخصيات التي أسهمت في بناء النادي وتطويره.

وقال أحمد بن مسحار: إن إكمال النادي لمسيرة 35 عاماً يدل على دوره الرائد والكبير في الارتقاء بالعمل الرياضي وتحقيق طموحات المستقبل وآفاقه المشرقة وذلك باستمرار التميز والدور الريادي الذي استلهمه مسؤولو النادي من قيادتنا الرشيدة ليبلغ هذا الصرح مكانة مرموقة عالمياً وقارياً وإقليمياً إضافة إلى رسالته الكبيرة في المحافظة على إرث الآباء والأجداد واكتشاف ورعاية المواهب والترويج للإمارة. وأكد بن مسحار أن النادي، أثبت أنه مؤسسة عملاقة حققت الكثير من النجاحات.

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