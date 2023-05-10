شراكة جديدة تدعم نشاط اتحاد التنس

المصدر: (دبي-البيان)

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تجديده اتفاقية رعاية شركة ويلسون لخدمات رياضة التنس لخمس سنوات جديدة ، حيث تم توقيع اتفاقية الرعاية مع شركة تايم سكوير الموزع الرسمي لمنتجات «ويلسون» في الإمارات ودول الخليج العربي بحضور مديرها التنفيذي ريتيش بونجابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي، الذي أكد أن الهدف من تجديد اتفاقية الرعاية يأتي وفقاً لتوجيهات ورؤية مجلس إدارة اتحاد التنس، بما يساهم بمواصلة دعم وتطوير رياضة التنس في مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اتفاقية الرعاية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لتطوير اللعبة بالتعاون مع شركة «ويلسون» من خلال المشغل شركة تايم سكوير.

وتابع: إن المكاسب التي تحققت من الاتفاقية السابقة مهدت لتوقيع الاتفاقية الجديدة لمساهمتها بتطوير نوعي للعبة.

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