القرقاوي: سلة الإمارات كسبت التحدي في «سوبر غرب آسيا»

المصدر: (دبي-ياسر قاسم)

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أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن سلة الإمارات كسبت التحدي بتأهل فريق شباب الأهلي للتصفيات النهائية لبطولة «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة على حساب الهلال السعودي في المباراة الحاسمة التي جرت أول من أمس في دبي، وحرص القرقاوي على تهنئة لاعبي شباب الأهلي وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعد المباراة، رفقة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي.

وحسم شباب الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 88 - 76.

وقال القرقاوي إن فريق شباب الأهلي أثبت تميزه بتحقيقه إنجازين مهمين خلال أسبوع واحد، بداية بالفوز والاحتفاظ بلقب الدوري العام للمرة 14 في تاريخ النادي ثم التأهل للتصفيات الأخيرة في «سوبر غرب آسيا» مشيراً إلى أن الفريق قادر على مواجهة التحديات والوصول إلى أبعد من التصفيات النهائية، وأكد أن هذا التأهل يزيد من ألق وتألق سلة الإمارات على صعيد المنتخب الوطني أو الأندية، لافتاً إلى الإنجاز الذي حققه المنتخب في تصفيات غرب آسيا الأخيرة في الدوحة قبل 3 أشهر بصعوده للمرحلة التالية المؤهلة لنهائيات آسيا إلى جانب إنجاز شباب الأهلي، يؤكد أن سلة الإمارات تسير في الطريق الصحيح وقادرة على تحقيق الانتصارات مهما كان حجم التحديات.

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