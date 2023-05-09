الظاهري نائباً لرئيس عربي هوكي الجليد

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لهوكي الجليد الإماراتي جمعة الظاهري نائباً للرئيس عن قارة آسيا، جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي استضافتها الكويت على هامش منافسات بطولة كأس العرب الأولى للعبة المتواصلة حالياً.

وحصل على منصب الرئيس الكويتي فهيد العجمي رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي ليصبح الرئيس الأول لاتحاد العربي للعبة أربع سنوات مقبلة.

وجاء المغربي خالد المريني نائباً للرئيس عن قارة إفريقيا.

وسيتم اختيار 8 أشخاص لعضوية المجلس ممن لم ينالوا المناصب الثلاثة على أن يتم ترشيحهم من قبل اتحادات بلدانهم في وقت لاحق.

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