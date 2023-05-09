«أبوظبي لرفع الأثقال» يستقبل مدرب منتخب بلغاريا

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار المدير الفني للمنتخب البلغاري لرفع الأثقال افين ايفانوف، والوفد المرافق له مقر نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وقاموا بالاطلاع وتفقد صالة النادي المجهزة بأحدث المعدات الخاصة برياضة رفع الأثقال.

وكان في استقبال الوفد الضيف خليفة راشد الزعابي مدير إدارة الخدمات المساندة، والمدير الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال افيناش باندو.

وتعتبر زيارة المدير الفني للمنتخب البلغاري ذات أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تطوير رياضة رفع الأثقال، وكذلك إتاحة الفرصة لتعزيز العلاقات الدولية بين نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ورياضيي المنتخب البلغاري، والعمل على تنظيم البطولات الدولية، وتعزيز مكانة الإمارات في مجال رياضة رفع الأثقال وتطوير الرياضيين الموهوبين.

والجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب البلغاري افين ايفانوف يعتبر من الأبطال الأولمبيين العالميين، حيث حصل على 4 ألقاب أولمبية، منذ عام 1992، و5 بطولات أوروبية، وهو يشرف حالياً على تدريب المنتخب البلغاري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية نادي أبوظبي لرفع الأثقال لفتح فرص تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع أبطال عالميين، لهم باع طويل في رياضة رفع الأثقال، والمشاركة في البطولات الدولية.

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