دبي البحري.. 35 عاماً من العطاء

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني وإكماله 35 عاماً من العطاء مع دخوله السنة السادسة والثلاثين (1988 - 2023) مواصلاً طريق النجاح ونثر العطاء الكبير من أجل تطوير المنظومة الرياضية البحرية في الدولة وإمارة دبي.

وتمر علينا هذه الأيام ذكرى تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي انطلقت مسيرته عام 1988 وتحديداً في الخامس من شهر مايو من العام نفسه حيث بدأ فعالياته رسمياً في نفس العام منظماً سباقات للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقات القوارب الخشبية السريعة والزوارق البخارية لتمثل تلك جذوة البداية والتي أعلنت عن ميلاد صرح عملاق يحتضن عشاق الرياضات البحرية في الدولة.

وأصبح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية عقد التسعينيات بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وجهود المسؤولين والمشرفين والمتسابقين بعد النجاح الكبير للفعاليات، أول وجهة عربية وشرق أوسطية تعلن انضمامها للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- ليدخل مرحلة جديدة أسست لمشروع رائد وكبير.

وسار المسؤولون في النادي بخطى ثابتة نحو التأسيس الصحيح باستحداث القوانين واللوائح لمختلف الأنشطة والسباقات ومن بينها التركيز على إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات والخاص بالسباقات التراثية حيث كانت انطلاقة سباق القفال للمسافات الطويلة عام 1991 خطوة مهمة أثرت بشكل مباشر في تطوير هذه السباقات من أجل المحافظة على الماضي الذي ارتبط بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

ووجه أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- على دعمه المتواصل لمختلف القطاعات في الإمارة واهتمامه بالمحافظة على إرث الماضي وتعزيز هويتنا الوطنية.

كما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل والتقدير العميق إلى كل الشخصيات التي أسهمت في بناء النادي وتطويره .

وقال أحمد بن مسحار: إن إكمال النادي لمسيرة 35 عاماً يدل على دوره الرائد والكبير في الارتقاء بالعمل الرياضي وتحقيق طموحات المستقبل وآفاقه المشرقة وذلك باستمرار التميز والدور الريادي الذي استلهمه مسؤولو النادي من قيادتنا الرشيدة ليبلغ هذا الصرح مكانة مرموقة عالمياً وقارياً وإقليمياً إضافة إلى رسالته الكبيرة في المحافظة على إرث الآباء والأجداد واكتشاف ورعاية المواهب والترويج للإمارة.

وأكد بن مسحار أن النادي، أثبت أنه مؤسسة عملاقة حققت الكثير من النجاحات لتصبح دافعاً لتطوير العمل في هذا الصرح واستمرار النجاحات خاصة.

أبرز المحطات

وعرفت شواطئ دبي السباقات البحرية منذ منتصف الثمانينيات وأسهم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تأسيس الرياضات البحرية بشكل كبير ووضع اللبنات والقوانين واللوائح المنظمة محققاً معها طفرة متميزة مع السباقات البحرية طوال 35 عاماً.

وأطلق النادي العديد من الرياضات البحرية منها القوارب والسفن الشراعية 22 قدماً (عام 1999) و43 قدماً (عام 1988) و60 قدماً (عام 1993) وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (عام 1997) والقوارب السريعة والدراجات المائية والزوارق السريعة كما أضاف النادي العديد من الفعاليات مثل الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها والتجديف الحديث وكايت سيرف ومسابقات لصيد الأسماك والألواح المائية الطائرة فيما يعد سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الحدث الأبرز في كل موسم.

وعلى صعيد الأحداث العالمية التي تخص بطولات العالم فقد تميز النادي بتنظيم بطولات العالم في رياضة الزوارق السريعة منذ عام 1992 والدراجات المائية عام 1996 و2003 و2017 وبطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- وسجل النادي تميزاً فريداً في نشر وترويج مفهوم الرياضات الأولمبية مثل الشراعية الحديثة واستضاف بطولة العالم للشراعية الحديثة -آيساف عام 1998 وجائزة لويس فويتون عام 2010 وبطولة العالم هوبي كات 16 عام 1996 وبطولة العالم فئة التوبر 1995 والماتش ريس جي 22 عام 1999 وبطولة العالم أر سي 44 و(الماتش ريس) وجائزة آل مكتوم.

ومن أكثر المبادرات التي أسهمت في الترويج لإمارة دبي في البطولات العالمية للإبحار الحديث كان تأسيس النادي لفريق عالمي حمل اسم (فريق بحر دبي) والذي نافس في بطولة العالم للشراعية الحديثة أر سي 44 ونال العديد من الألقاب وتوج بألقاب في سباقات عدة بالنمسا وإيطاليا والإمارات.

وخاض نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مسيرة ناجحة مع توأمه فريق الفيكتوري والذي أصبح إحدى الوحدات الإدارية في النادي حيث سجل مسيرة خالدة من النجاحات والبطولات العالمية في مجال سباقات الزوارق السريعة وارتقى خلال كل هذه السنوات ليصبح صرحاً عالمياً ليس فقط في مجال السباقات بل صناعة الزوارق.

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