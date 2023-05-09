ميرونك يتقدم في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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دخل البولندي أدريان ميرونك على المنافسة بشكل جدي على لقب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة دي سي أوتوموبيليس الإيطالية المفتوحة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الموسم الحالي للجولة التي تقام «، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتفوق ميرونك في البطولة التي أقيمت في ملعب ماركو سيموني في روما، محققاً 13 ضربة تحت المعدل، ليكسب 710 نقاط ويرفع إجمالي رصيده إلى 1438 نقطة بالمركز الرابع في ترتيب»السباق إلى دبي«.

ميرونك الذي أصبح العام الماضي أول لاعب بولندي يحقق لقباً في جولة دي بي ورلد، من الرياضيين البارزين الذين اختاروا الإقامة في دبي، كما يمتلك علاقة خاصة بالإمارات، وهو الذي كان نجم التصويبة التي ضمنت الفوز للفريق الأوروبي في بطولة هيرو كاب بنسختها الافتتاحية التي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف مطلع العام الجاري.

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واستفاد الفرنسي روماين لانجاسكي من حلوله بالمركز الثاني في البطولة الإيطالية، ليكسب 472 نقطة ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 771 نقطة، ويتقدم 38 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز الثالث عشر، مما يعزز فرصته للظهور في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ(السباق إلى دبي) إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

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