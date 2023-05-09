انطلاق سباق "دلما" السادس الجمعة المقبل بمشاركة 125 محملا

المصدر: وام

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية انطلاق سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الجمعة المقبل، بمشاركة 125 محملاً.

وأكد ماجد المهيري مدير إدارة السباقات بالنادي أن موعد إقامة السباق تم اختياره بالتعاون من المركز الوطني للأرصاد، وتحديد اليوم الأمثل لانطلاق رحلة التحدي البحري من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في المرفأ.

ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، السباق الرئيسي في المهرجان، والأطول من بين سباقات المحامل الشراعية، حيث تبلغ مسافته الكلية 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلو متراً، كما أنه السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية.

ويمر السباق بثماني جزر مختلفة هي على الترتيب جزيرة دلما، وصير بني ياس، وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفيي، ومروح، وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة.

ونوه المهيري إلى إجراءات حازمة وقوية في الفحص الفني، مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية واللوائح والقوانين المنظمة للسباق ليخرج السباق بالمستوى المطلوب والمنشود.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة في هذه النسخة بوصول عدد المحامل إلى 125 محملاً، لتكون واحدة من أكبر المنافسات منذ انطلاقة السباق في 2017، لافتا إلى تقديم الجوائز المالية لأصحاب المراكز من الأول إلى 120 بالسباق.

وأكد الاهتمام الكبير للجنة المنظمة بكل تفاصيل المنافسة والتحدي، وبتخصيص أكثر من 30 قاربا للجنة من خلال مراحل السباق المختلفة، لرصد كل التفاصيل، وضمان تطبيق القوانين، ومتابعة المحامل عبر مسار الرحلة التاريخية من البداية وحتى محطة الختام.

وتوقع ماجد المهيري أن يسجل السباق انطلاقة قوية وناجحة بالمستوى الذي تنشده اللجنة لكافة المشاركين في أجواء مثالية لإقامة سباقات الشراع والمسافات الطويلة بالتحديد.



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