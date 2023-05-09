باتسو ألتان تمثل الإمارات في مونديال الجودو اليوم

المصدر: (الدوحة - البيان)

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تصدّر منتخب اليابان بطولة العالم للجودو في الدوحة، بطولة المليون يورو، بذهبية وبرونزية، يليه منتخب إسبانيا بذهبية، ثم فرنسا بفضية. وتشهد المنافسات مشاركة لاعبة منتخبنا باتسو ألتان أمام بطلة إيطاليا تونيولو فيرونيكا في فئة تحت 57 كلغم للسيدات، والفائزة تقابل الكندية المصنفة كلميمكيت جيسكا في المرحلة الثانية. وتأمل المنتخبات المشاركة حصد المزيد من النقاط ضمن مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) التي يتسابق على بطاقاتها أكثر من 7000 لاعبة ولاعب جودو من 169 دولة.

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