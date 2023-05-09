«وينغز فور لايف دبي » يدعم مصابي الحبل الشوكي

المصدر: دبي - البيان

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نجح سباق «وينغز فور لايف» الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، في جمع ما يقرب من 5 ملايين دولار (20 مليون درهم) من خلال التبرعات والاشتراكات، تقدم كدعم لمصابي الحبل الشوكي.

أقيم السباق العالمي في مدينة إكسبو دبي بمشاركة مواطني ومقيمي وزوار الإمارات، بالتزامن مع اقامته في وقت واحد في أكثر من 200 موقع في العالم، واستطاع المتسابق أنور مطر «39 عاماً»، قطع مسافة 37 كلم في السباق بدبي فيما حقق الياباني جو فكودا، المرتبة الأولى عالمياً، وقطع مسافة 69 كلم. وقال أنور مطر: كنت أطمح لقطع مسافة 30 كلم فقط، ولكنني شعرت بعدم الرغبة في التوقف، ومواصلة الجري في الحدث الخيري.

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