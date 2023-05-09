تكريم نخبة الرواد في حفل «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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اطلع الحضور في اجتماع مجلس دبي الرياضي على أداء فرق الأندية وشركات كرة القدم في دبي في الموسم الرياضي الجاري والنتائج التي تم تحقيقها، وكذلك الاستعدادات لتنظيم حفل «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تكريم نخبة من رواد العمل الرياضي في دبي تقديراً لجهودهم وعطائهم وبصماتهم التي تركوها في مسيرة العمل الرياضي في دبي ودولة الإمارات، وكذلك الفائزين، وفق الفئات التالية:

● الجوائز المؤسسية: أفضل نادٍ رياضي، أفضل شركة كرة قدم، أفضل نادٍ نوعي

● الجوائز المتخصصة: أفضل نادٍ/‏ شركة في الكفاءة المؤسسية، أفضل نادٍ/‏ شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، أفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين

● أوسمة التفوق: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب/‏ لاعبة ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب/‏ لاعبة ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب/‏ لاعبة ناشئ من أصحاب الهمم

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