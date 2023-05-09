منصور بن محمد: دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لاستضافة البطولات العالمية

المصدر: دبي - وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في دبي يشهد نمواً مستمراً متعدد الأوجه، لا سيما في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والمعسكرات التدريبية للفرق الدولية في مختلف الألعاب، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، والعديد من المميزات الأخرى التي تتفرد بها دبي، الأمر الذي يعزّز من الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بمقر المجلس، وأكد سموه أن مجلس دبي الرياضي يواصل العمل مع مختلف الشركاء في الدولة وكذلك مع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتعزيز ودعم نمو قطاع الفعاليات الرياضية وزيادة أعداد المنظمين والعاملين في هذا القطاع المهم بما يسهم في نشر ممارسة الرياضة وتقديم فعاليات رياضية متنوعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، الذين يتطلعون لممارسة الرياضة ومتابعة نجومهم العالميين في مختلف وأقوى البطولات الدولية.

تهنئة

وتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وإلى منتسبي النادي وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

نمو

وشدّد سموه على أن النمو الذي يشهده قطاع الرياضة بدبي وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي بها ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي والجهود التي يبذلها المجلس على صعيد تطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى الأداء وتحقيق أفضل النتائج على مستوى جميع المنافسات الوطنية والقارية والدولية، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز مكانة الرياضة وتطوير رياضيينا وكوادرنا الوطنية في جميع المجالات وتعزيزاً لمكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب مع تسخيرها لكل السبل والمقومات لإنجاحها.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجلس دبي الرياضي يواصل بذل الجهود للارتقاء بأداء مختلف الأندية الرياضية في الإمارة وتعزيز جاذبيتها كوجهة لأهم الفعاليات والأنشطة الرياضية، وقال سموه «اطلعت خلال اجتماع المجلس على تفاصيل مشروع استثماري جديد يدعم جهود نادي دبي لأصحاب الهمم للارتقاء بأنشطته».

وأضاف: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، نسعى لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي وترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة الرياضية العالمية».

جائزة

وشهد الاجتماع اعتماد تخصيص جائزة للصحة المدرسية ضمن فئات «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، وجاء تخصيص الجائزة بعد سلسلة من اللقاءات مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية، تم خلالها وضع معايير لتطوير الجانب الصحي في المدارس التعليمية وتخصيص جائزة للصحة المدرسية، وذلك بهدف إكساب المجتمع المدرسي السلوكيات الصحية السليمة التي تقلل من أمراض العصر، وتوفير بيئة صحية ورياضية وغذائية تقلل من مظاهر السمنة في المدارس، وبناء جيل من طلاب المدارس واعٍ صحياً ونشيط بدنياً، على أن يكون التنافس على الجائزة مفتوحاً لكل المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي والتي يصل عددها إلى 300 مدرسة.

وتم اعتماد 4 محاور لتقييم الجائزة مع مؤشرات أدائها، وهي: عدد البرامج والمبادرات وورش العمل والحملات التي تقام من أجل الرياضة والصحة، والوقاية من أمراض العصر (الضغط، السمنة، السكري، الأمراض النفسية)، وأسلوب التغذية السليم من خلال المقاصف المدرسية ومدى فعاليتها في تقليل السمنة، وتعدد البرامج الصحية وإشراك الأسرة والمجتمع في دعم البرامج التي تسهم في نجاح البرامج والمبادرات، وعدد الشراكات الصحية المتعلقة بتقليل السمنة في المدارس التي تنفذها المدرسة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فيما تتضمن المؤشرات والنتائج: خفض قيمة الفاتورة العلاجية، وكذلك خفض نسبة معدلات السمنة بالمدارس، والعمل على أن تكون نسبة الممارسين للرياضة بين طلاب المدارس 75 %، وتنفيذ برامج ومبادرات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

استثمار

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي والأعضاء على تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الأندية للاستفادة من المساحات المملوكة للأندية بما يسهم في تطوير منشآت الأندية بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق موارد تدعم عمل الأندية وآفاق تطورها، وأكد سموه أهمية دور الاستثمار في عمل الأندية وأهمية استثمار الموارد والأصول لتحقيق الإضافة الكبيرة لأندية دبي على صعيد تطوير المقرات والمنشآت والملاعب وزيادة عائداتها المالية الذاتية التي تدعم عملها وتحقق خططها وبرامجها التطويرية.

حضور

حضر الاجتماع معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال حامد المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها الفعاليات الرياضية الدولية المقبلة التي تواصل دبي إطلاقها وتقديمها للعالم أو تنظيمها بالتعاون مع منظمين عالميين واتحادات رياضية دولية.

استضافة بطولات كبرى

ومن المنتظر أن تشهد دبي خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات الدولية ومن أبرزها بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة خلال يونيو المقبل، وكذلك إطلاق الدوري العالمي للبادل بمشاركة نخبة من نجوم العالم في هذه الرياضة، والذي سيقام في صالة «كوكا كولا أرينا» في يونيو المقبل ليكون بذلك حدثاً سنوياً رياضياً عالمياً جديداً تقدمه دبي للعالم.

كذلك تستضيف دبي الدوري العالمي للشطرنج بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في العالم، وغيرها من البطولات والفعاليات الرياضية المتنوعة، إلى جانب إسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 إلى دولة الإمارات، حيث تقام البطولة للمرة الثانية في دبي بعد استضافة النسخة السابقة عام 2009.

وسيجرى خلال مايو الجاري تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، وهو مؤتمر عالمي متخصص في الطب الرياضي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة أكثر من 600 طبيب ومختص في مجالات الطب الرياضي من دولة الإمارات والعالم، لاستعراض واقع وآفاق تطور هذا المجال الحيوي الذي يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات بالعلاج الأمثل للإصابات والاستشفاء وكذلك دعم الرياضيين من أصحاب الهمم.

اعتماد تشكيل لجنة المرأة والرياضة

اعتمد مجلس دبي الرياضي تشكيل لجنة المرأة والرياضة برئاسة هالة يوسف بدري، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وفوزية محمد فريدون، نائبة للرئيس، وعضوية كل من: إيمان محمد مراد، فاطمة بالهول الفلاسي، شيماء راشد السويدي، لطيفة عبدالله الشامسي، ديالا علي دمشق، أمل ماجد المهيري، وعلياء محمد الصافي، مقررة اللجنة، كما تم الاطلاع على عدد من المواضيع الأخرى على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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