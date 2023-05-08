شباب الأهلي إلى نهائيات سوبر غرب آسيا للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تأهل شباب الأهلي للتصفيات النهائية لبطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة، بعد فوزه على ضيفه الهلال السعودي 88 - 76 في المباراة الفاصلة والحاسمة التي جرت بينهما في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، وجاء الفوز الغالي بعد سيطرة واضحة لشباب الأهلي منذ البداية، حيث تقدم في الربع الأول 21 - 17 وفي الثاني 23 - 22 ليصل بالفارق 5 نقاط قبل العودة إلى غرفة الملابس (44 - 39)، وواصل تفوقه في الربع الثالث 19 - 14 ليصل بالفارق 10 نقاط قبل الربع الأخير الذي حسمه أيضاً لصالحه 25 - 23 ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 12 نقطة، وبهذه النتيجة انضم شباب الأهلي للثلاثة الكبار في التصفيات النهائية مع كل من المنامة البحريني والكويت الكويتي.

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