الشارقة «ب» بطل أشبال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد الإمارات لكرة اليد، وبحضور جاسم محمد مشرف لعبة كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي فريق الشارقة «ب» بطلاً لمسابقة كأس الإمارات لفئة الأشبال، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 33 - 24 في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت الأحد على ملعب نادي النصر، وأدار اللقاء من الملعب الحكمان ياسر النقبي ويوسف عيد، وعلى الطاولة الحكمة سناء قيناوي.

وكانت المسابقة قد أقيمت بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، خلال الفترة من 2 أبريل إلى 7 مايو، بمشاركة 15 فريقاً هي المدام والوصل وخورفكان والشارقة «ب» والعين واتحاد كلباء وبني ياس والذيد وشباب الأهلي ودبا الحصن والجزيرة والوحدة والبطائح والنصر والشارقة «أ»،

واحتفظ الشارقة بلقب المسابقة للموسم السادس على التوالي.

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