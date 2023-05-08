حالة الطقس تحدد موعد «سباق دلما للشراعية»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واللجنة المنظمة لـ«سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً» الإطار الزمني لانطلاق النسخة السادسة للسباق، والمقرر لها أحد أيام الخميس أوالجمعة أوالسبت والأحد المقبلين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي بناء على تقارير الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة النواخذة، بهدف ضمان وصول كل المحامل الشراعية المشاركة في السباق إلى خط النهاية.

ويتأهب نحو أكثر من 3000 بحار على متن 125 محملاً من مختلف إمارات الدولة، للمشاركة في السباق المرتقب بحثاً عن الإنجاز لإحراز اللقب الأغلى والأهم والأعرق، انطلاقاً من جزيرة دلما، ومروراً بثماني جزر تاريخية، وصولاً إلى خط النهاية على شاطئ كورنيش المغيرة في مدينة المرفأ.

وأكد سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية اكتمال كل التحضيرات للحدث وقال: «نترقب الإعلان الرسمي عن موعد انطلاقة السباق، ونضع سلامة المشاركين من النواخذة والمحامل الشراعية على رأس أولويات عمل اللجنة المنظمة».

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