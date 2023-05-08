علي مسري عضواً في تنفيذي «آسيوي الرياضة الجامعية»

المصدر: دبي - البيان

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فاز علي مسري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية في دورة العمل 2023-2027، وذلك بعد حصوله على 23 صوتاً، في الانتخابات، التي شهدتها الجمعية العمومية للاتحاد القاري، في اجتماعها بدبي.

وحصل مسري على أعلى الأصوات، بعد منافسة قوية مع 10 أعضاء مرشحين على مقعد العضوية، فيما فاز الصيني لوي ليكسين بمنصب الرئيس، وكل من المنغولي جارلسخان دورجسرن، والسعودي الدكتور خالد المزيني، وتسينج شنج يو من الصين تايبيه بمناصب نائب الرئيس.

وفاز بمنصب الأمين العام السنغافوري سيتو شينج فاف، وبمنصب نائب الأمين العام الصينية يان يوتونغ، وبمنصب أمين الصندوق الكورية الجنوبية ها وونغ يونغ، وبمنصب المدقق المالي هوانغ شيا جو من الصين تايبيه، ومعها الإيراني بشيريان هادي.

وأعرب علي مسري الظاهري عن سعادته بالفوز بالمنصب وقال: إن تصويت 23 دولة لمرشح الإمارات أكبر دليل على مكانة الدولة في قارة آسيا، وتبوؤها الصدارة دائماً في كل المحافل.

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