«القوس والسهم» يختتم الاختبار الوطني الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم الاختبار الوطني الأول 2023، الذي أقيم في نادي شرطة الشارقة يومي السبت والأحد الماضيين لاختيار لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا- المرحلة الثانية- التي تستضيفها سنغافورة من 3 إلى 11 يونيو المقبل.

وأكد حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أهمية هذه الاختبارات، مضيفاً: إن المنتخب سيشارك أيضاً بعد آسيوية سنغافورة في بطولة العالم ببرلين من 29 يوليو إلى 7 أغسطس، والتي تعتبر من المنافسات ذات المستوى العالي، بما يستدعي انتقاء أفضل اللاعبين من خلال الدرجات، التي سيحصلون عليها في الاختبار الوطني الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 يونيو المقبل.

واختتم: سيتم إجراء الاختبار الوطني الثالث للعام 2023 في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل من العام الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا، والتي تستضيفها تايلاند من 4 إلى 12 نوفمبر.

بدورها أثنت الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة رياضة المرأة، على التفاعل اللافت من لاعبي ولاعبات المنتخب في الاختبارات الوطنية، لإظهار أفضل ما لديهم حتى يتم انتقاء العناصر المتميزة رغم التحديات، وأشادت المرزوقي بدور اللجنة الفنية في انتقاء عناصر المنتخب.

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