نجاحات إدارية لجودو الإمارات في آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت الإنجازات الرياضية الإدارية لرياضة وجودو الإمارات في ختام الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للجودو في جلستها العادية التي عقدت مساء أمس الأول بفندق شيراتون الدوحة، وذلك بحضور الكويتي عبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو بمشاركة 10 اتحادات، وأسفرت الانتخابات عن احتفاظ ممثل جودو الإمارات محمد جاسم السجواني بمنصبه كنائب للرئيس، والذي بدأ في عام 2015، وشملت قائمة لجان اتحاد غرب آسيا اختيار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو الشاب علي محمد اليماحي عضواً في اللجنة الفنية، واختيار عضو الاتحاد الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضواً في لجنة الحكام باتحاد غرب آسيا، ليؤكد جودو الإمارات وجوده بثلاثة مناصب في الاتحاد ولجانه.

من مشاركات منتخبنا الوطني | وام

مكاسب

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالمكاسب الإدارية الرياضية التي تحققت على مستوى رياضة الجودو مواصلة لتفوق الكوادر الرياضية الإماراتية في مختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية، والتي كان آخرها احتفاظ ناصر التميمي بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة ومناصب اتحاد غرب آسيا وقبلها الاتحاد العربي للجودو، مما يؤكد الاهتمام الذي تجده رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة.

ثقة

وأكد محمد جاسم بأن ثقة الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا تعتبر ترجمة لدعم واهتمام رئيس اتحاد الإمارات للجودو، مؤكداً أن بن ثعلوب قاد جودو الإمارات إلى مصاف العالمية على الصعد كافة، معبراً عن سعادته بالثقة التي حظي بها من قبل عمومية الاتحاد.

بطولة العالم

من جهة، ثانية تستأنف اليوم في الدوحة مباريات بطولة العالم للجودو التي تستمر حتى يوم 14 الجاري، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة من 99 دولة حول العالم، من بينهم 10 دول عربية، حيث تشهد جولة اليوم لمنافسات الوزن الخفيف لقاء لاعبنا شفيلي غرام في وزن تحت 66 مع بطل طاجكستان سعيد بور شهبوز على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس الأول، والتي وضعت لاعبتنا باتسو ألتان مع الإيطالية الشابة تونيولو فيرونيكا في منافسات وزن تحت 57 كلغم، والفائزة في هذا اللقاء تقابل الكندية القوية المصنفة كلميمكيت جيسكا في المرحلة الثانية.

مباريات الغد

وتشهد مباريات غد لقاء لاعبنا طلال شفيلي في وزن المتوسط تحت 81 كلغم مع الهولندي دي ويت فرانك، فيما وضعت القرعة لاعبنا غريغوري أرام مع اللاعب المصري المصنف حازم علي في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كلغم يوم الأربعاء، ويلتقي لاعبنا ظافر آرام بالمنغولي باتيخياج في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كلغم، فيما يقابل لاعبنا معروف ماجو الفائز من مباراة المغربي الشاب محمد لحبوب والكوري كيم ميونج في وزن فوق 100 كلغم.

وأكد مدرب منتخبنا فيكتور اكتمال استعدادات منتخبنا لخوض تصفيات بطولة العالم التي تأتي ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد اللاعبين لمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، بحصد المزيد من النقاط.

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