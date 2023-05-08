دبي تستضيف «الدوري العالمي للبادل» 8 يونيو

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو المقبل منافسات بطولة الدوري العالمي للبادل، بمشاركة نخبة من أمهر لاعبي البادل في العالم، وذلك بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجدول فعاليات دبي. ويشهد الحدث الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في دبي، إقامة حفلات ترفيهية بمشاركة مجموعة من أبرز وأشهر الفنانين العالميين.

وتأتي إقامة الحدث في دبي بمشاركة أبطال عالميين في البادل، انعكاساً لمكانة دبي وجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب وتسخيرها كل السبل لإنجاحها، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في دبي، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي، مدعومة ببنية تحتية رياضية حديثة ومرافق مصممة وفق أعلى المعايير الدولية بما يمنح عشاق الرياضة فرصة متابعة أبرز الفرق والنجوم ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويشارك في الحدث الدولي، الذي يقام في قاعة «كوكا كولا أرينا» بدبي تحت عنوان «أعظم عرض في الملعب»، 24 لاعباً من أبرز نجوم اللعبة يمثلون 4 فرق، هي: «جاغوارز»، «بانثرز»، «تايغرز»، و«شيتاز»، حيث تضم لائحة المتنافسين كلاً من أليخاندرا سالازار بينجوتشيا، وجيما ترياي، المصنفتين في المرتبة الأولى عالمياً، إضافة إلى أريانا سانشيز، وباولا خوسيماريا، المصنفتين في المرتبة الثالثة.

وتضم لائحة اللاعبين البارزين المشاركين في البطولة أغسطين تبايا، المصنف ثالثاً في فئة الرجال، وأرتورو كويلي، المصنف رابعاً، وكارلوس جوتيريز، المصنف خامساً، إضافة إلى بياتريس غونزاليس، ومارتا أورتيغا، المصنفتين في المرتبة الخامسة في فئة الإناث، وسيقومون باستعراض مهاراتهم في أجواء حماسية وترفيهية ممتعة.

حفلات

ويشهد الحدث إقامة حفلات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين المشهورين محلياً وعالمياً، من بينهم المغنية الإماراتية شما حمدان، التي ستقدم فقرتها الفنية في 8 يونيو المقبل.

وسطع نجم شما حمدان في عالم الموسيقى في 2012، إذ أصبحت أول فنانة إماراتية تصل إلى نهائيات برنامج «آراب جوت تالنت».

كما تشارك فرقة موسيقى البوب والسول البريطانية الشهيرة «سيمبلي ريد» في 9 يونيو، التي تصدرت قائمة أفضل 10 أغانٍ منفردة في المملكة المتحدة. وسيكون الحفل الختامي يوم 9 يونيو مع ميثون، مؤلف الأغاني والمؤدي والملحن الشهير في بوليوود والحائز العديد من الجوائز، كما تشارك مجموعة من المطربين الهنود أصحاب الأغاني المسجلة، على رأسهم جاويد علي ومحمد عرفان وعسيس كور وأبيشيك نيلوال ونكاش عزيز وفيشال ميشرا.

تقام البطولة بالتعاون مع «غلف نيوز» وشبكة القناة الرابعة، وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني.

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