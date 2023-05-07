مواجهة حاسمة بين سلة شباب الأهلي والهلال الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تشهد صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، عند الثامنة من مساء اليوم، المباراة الحاسمة والفاصلة بين شباب الأهلي وضيفه الهلال السعودي لتحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يتأهل منها الفائز للتصفيات النهائية في بطولة «سوبر غرب آسيا».

وأولت إدارة نادي شباب الأهلي اهتماماً خاصاً بالمباراة من الناحيتين الفنية والجماهيرية، وخصصت جوائز كبيرة للجمهور من بينها السحب على تذاكر المباراة، حيث يتم طرح 1500 تذكرة للمشجعين، والسحب على جوائز مقدمة من رعاة وشركاء النادي الاستراتيجيين، ورحلات سفر إلى تركيا، كما سيتم تقديم 300 قميص للمشجعين، إلى جانب قمصان موقعة من نجوم الفريق.

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