أشبال شباب الأهلي أبطال دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج فريقا الأشبال للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، ببطولتي الدوري العام للفئتين أ وب، للمرة الثانية على التوالي لكلا الفريقين إذ حقق فريق أشبال «فرسان دبي» للفئة أ، بطولة الدوري بعد فوزه في النهائي على الجزيرة 3-1، بينما حسم فريق أشبال شباب الأهلي ب، لقب الدوري لهذه الفئة، عقب تفوقه على العين بنتائج أشواط 3 - 0.

ويشرف عدنان سمحان على المراحل السنية للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، ويعمل مع الفريقين الدكتور كامي ثابت محمد، ويقود فريق الأشبال( أ)في النادي، المدرب شريف محمد عبد الرازق، ويعاونه الإداري عبد العزيز السويدي، ويضم الفريق اللاعبين الأشقاء يوسف وفاضل موسى المازمي، وعمر وفهد يوسف محمد، وعلي راشد محمد علي محمد الشحي، حسام محمد الزفتاوي، إبراهيم عيسى إبراهيم، حسن أحمد باكر، علي فيصل محمد، راشد عبد الله حسن، خالد إسماعيل ذاكري، محمد حسين محمد، محمد حسين جاسم، ماكسيم سمير نوف، حمدان ربيع ثاني، علي محمد الشحي وبابلو الفرادو.

فيما يقود فريق الأشبال (ب) بنادي شباب الأهلي، المدرب خالد أحمد الجسمي، ويعاونه الإداري منصور عبد الله محمد، ويضم الفريق اللاعبين فهد يوسف محمد، حمدان ربيع ثاني، أحمد عيسى جمعة، محمد ناصر القصاب، زايد عيسى عبيد، راشد سعيد صالح، حسين علي مهدي، ماجد أحمد حمزة، أحمد محمود محمد، أحمد محمد الشحي، سيف جمعة البلوشي، راشد بلال البلوشي، عبد العزيز محمد الزعابي، سيف سالم فرحان، منصور خالد الحمادي وحمد محمد إبراهيم.

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