«دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس رئيس الدولة لرفعات القوة

المصدر: دبي - وام

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توج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لرفعات القوة، وجاء فريقا نادي عجمان لأصحاب الهمم ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، خلال المنافسات التي أقيمت بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم. وجاءت صدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بالحصول على 66 نقطة، ونال نادي عجمان 38 نقطة، ثم أبوظبي بـ32 نقطة.

وأقيمت البطولة بتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية، وبمشاركة 23 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان يمثلون الأندية الـ3.

وقال سالم ذبيان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية، إن البطولة أفضل ختام للموسم الرياضي للعبة، مشيداً بما تقوم به اللجنة البارالمبية في التحضير للعديد من الاستحقاقات المقبلة، أبرزها بطولة العالم في دبي خلال أغسطس المقبل.

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