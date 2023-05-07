الألماني روتلوف بطل «تحدي الإمارات للغولف»

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف، الألماني ماكسيميليان روتلوف بدرع بطولة تحدي الإمارات للغولف، التي اختتمت اليوم في نادي شاطئ السعديات للغولف، وهو الحدث الثاني على التوالي الذي يقام في أبوظبي في أسبوعين متتاليين ضمن جولة التحدي الدولية، بمشاركة واسعة من لاعبين عالميين إلى جانب نجوم منتخبنا الوطني الذين اكتسبوا خبرات كبيرة في هذا الحدث الدولي الذي يأتي ضمن الاتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة الجولة الأوروبية واتحاد الإمارات للغولف.

وتفوق الألماني روتلوف البالغ من العمر 30 عاماً، ليحقق أول لقب في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق ضربتين تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة، متقدماً بفارق ضربة واحدة فقط عن الفرنسي أوجوك وساود الذي حقق 13 ضربة تحت المعدل، وجاء بالمركز الثالث الأسكتلندي كريج هوي والهولندي لارس فان ميخيل برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

تتويج

وقام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتسليم الكأس للألماني روتلوف الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بحضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي في الشرق الأوسط لجولة دي بي ورلد وإسماعيل الشريف المدير العام بعقارات الجميرا للغولف والعديد من المسؤولين.

غياب

من جانبه، اعتبر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن جميع المشاركين في بطولتي التحدي للغولف التي احتضنتها دولة الإمارات على أرض العاصمة أبوظبي وخلال أسبوعين متتاليين فائزين وشركاء رئيسيين بالنجاحات التي رافقت هذين الحدثين الدوليين بعد عودتهما إلى الإمارات عقب غياب لخمس سنوات واللتين استقطبتا أكثر من 500 شخصية من قيادية اللعبة على المستوى الدولي والقاري والعربي إلى جانب أكثر من 300 لاعب من أصحاب الإنجازات والبطولات حول العالم بالإضافة لمدربيهم ووكلائهم ومرافقيهم.

وتوجه بالتهنئة للجميع بالنجاحات التي رافقت منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة وقدم التهنئة للفائزين بمختلف مواقعهم بسلم الترتيب العام في هذا المحفل الكبير والذي شهد مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعبينا أبناء الإمارات بتواجدهم ضمن الكوكبة المميزة من اللاعبين حول العالم لاكتساب الخبرات والتي تصب في النهاية بالارتقاء بمستواهم بساحات اللعبة وسيتم ترجمتها خلال تواجد أبناء الإمارات في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية وصولاً للعالمية.

نجوم

وأكد معاليه حرص الإمارات على احتضان كبريات البطولات والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة بالمشاركة فيها وللاستمتاع بالأجواء الجميلة والبنية التحتية لملاعب الغولف معرباً عن سعادته بإقامة بطولتين تباعاً خلال أسبوعين على أرض الدولة بالعاصمة، هذا إلى جانب احتضان العديد من البطولات المقبلة بمختلف ملاعب الدولة.

ووجه في ختام حديثه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولمجموعة الجولات الأوربية للغولف ولنادي أبوظبي للغولف والسعديات للغولف ولكافة اللجان العاملة التي سعت جميعاً للوصول بالبطولتين لأعلى درجات النجاح والتميز الذي أثلج صدورنا جميعاً.

عوائد البطولتين

على جانب آخر، كشف القائمون على جولة التحدي أن القيمة التقديرية للعائد الاقتصادي على أبوظبي لبطولتي تحدي أبوظبي وتحدي الإمارات اللتين أقيمتا على مدار الأسبوعين الماضيين، بلغا نحو 1.57 مليون دولار، مع إشغال البطولتين 3290 ليلة فندقية في المنطقة المحيطة بنادي شاطئ السعديات للغولف ونادي أبوظبي للغولف، وعمل أكثر من 370 موظفاً ووسيلة إعلامية على مدار الأسبوعين الماضيين، لما في ذلك الطاقم الطبي، المسؤولون عن العناية بالملاعب الخضراء والصيانة.

شراكة هادفة

كما تأتي إقامة هاتين البطولتين المتتاليتين في أبوظبي ضمن جولة التحدي بفضل الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية واتحاد الإمارات للغولف، بالإضافة إلى دعم الناديين المستضيفين نادي أبوظبي للغولف ونادي شاطئ السعديات للغولف، إلى جانب الرعاة: أرينا، فينيكس كابيتال والليث. يذكر أن موسم جولة التحدي يحمل شعار الطريق إلى مايوركا، حيث يحصل أفضل 20 لاعباً في تصنيف الموسم على بطاقات الصعود إلى جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل.

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