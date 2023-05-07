خورفكان للمعاقين ينظم المؤتمر العلمي لذوي الإعاقة والتربية البدنية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي خورفكان لأصحاب الهمم عن تنظيم المؤتمر العلمي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة يومي 11و12 مايو الجاري وذلك بقاعات جامعة خورفكان، ويجئ المؤتمر العلمي السابع تحت شعار استخدامات تكنولوجيا الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي خورفكان لأصحاب الهمم وترأسه عبد الرزاق احمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان ورئيس اتحاد غرب آسيا لأصحاب الهمم ،ولؤي علاي نائب رئيس نادي خورفكان للمعاقين ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، والدكتور عبد الرزاق عبد الجبار من أكاديمية دراسا لأنشطة وعلوم الرياضة.

وكشف عبد الرزاق بني رشيد عن دعوة 50 شخصية عالمية من 18 دوله تتحدث خلال جلسات المؤتمر العلمي عن أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أصحاب الإعاقة، كما أن المؤتمر يناقش بحوثاً مهمة للغاية تحمل عناوين متنوعة ومشوقه تناقش كل ماهو جديد وعلمي يخص فئة ذوي الإعاقة ،وأشار إلى تقديم أكثر من 55 باحثاً للمشاركة في المؤتمر العلمي تم اختيار 25 بحثاً متخصصاً والاعتذار للآخرين،

وذكر بأن اختيار خورفكان لإقامة هذا الحدث لم يأت من فراغ، لافتاً إلى البنية التحتية التي تتمتع بها مدينة خورفكان بتواجد نادي خورفكان لأصحاب الهمم وجامعة خورفكان العلمية التي يقام على قاعتها المؤتمر، ووجه الشكر في هذا الجانب لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة «نصير المعاقين» والذي يقوم بتوفير كامل الدعم لكافة أندية إمارة الشارقة ونادي خورفكان لأصحاب الهمم على وجه الخصوص، ويحضنا سموه على تفعيل الجانب الثقافي إلى جانب الرياضي وتمنى عبد الرزاق بني راشيد التوفيق للقائمين على أمر المؤتمر.

من جانبه تحدث لؤي علاي رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر عن رحلة نادي خورفكان لأصحاب الهمم منذ تأسيس النادي وحتى وصوله إلى مرحلة تنظيم المؤتمر العلمي الذي يحظى بمشاركة عالمية، وتتحدث فيه شخصيات لها وزنها في الخارطة، فضلاً عن الأوراق المهمة التي يتناولها والتي ستفيد المدربين واللاعبين وكذلك الأجهزة الفنية للأندية، وستعكس توصيات المؤتمر كل ما هو جديد ومفيد لفئة ذوي الإعاقة داخلياً وخارجياً ،لافتاً إلى بث محاضرات المؤتمر العلمي فضائياً وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مع توفر أجهزة الترجمة الفورية بمختلف اللغات،

بدوره قال الدكتور عبد الرزاق عبد الجبار إن مؤتمر خورفكان العلمي يناقش ابتكارات مهمة إلى جانب استخدام التكنولوجيا في الرياضة، وقال إن الشعار يتناول أيضاً الجانب التكنولوجي لما يشهده العالم من تطور، وذكر بأن البحوث التي تم انتقاؤها تناقش مواضيع مهمة وتنصب في المصلحة العامة لرياضة أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز