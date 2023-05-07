نادي الفجيرة للفنون القتالية أفضل ناد عربي وفقاً لجائزة "الأفضل" في مصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة أفضل ناد عربي وفقاً لجائزة "الأفضل"، التي تنظمها "تتويج نيوز" في مصر للعام الثالث على التوالي، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة عالمياً وعربياً ومحلياً للعام 2022.

وقد تم الإعلان عن نتائج الجائزة والفائزين في مختلف فئاتها خلال حفل رسمي أقيم مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة بحضور سعادة شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

ويعد هذا الإنجاز النوعي ترجمة لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ودعمه المتواصل لتطوير منظومة الرياضة في الإمارة، وحرصه الدائم على توفير كافة سبل ومقومات النجاح لها.

كما يعكس هذا الفوز الجهود الكبيرة والمبادرات القيمة التي قام بها النادي مؤخراً حيث نظم خلال الأعوام الماضية بطولات عالمية رفيعة المستوى في الألعاب كافة من ضمنها بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو لمدة 10 أعوام متواصلة والتي لاقت نجاحاً لافتاً على مستوى العالم وحظيت بثناء وتقدير كبيرين من الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى تنظيم الحفل الختامي للاتحاد الدولي للتايكواندو عام 2018، وبطولة آسيا للجودو عام 2019 وبطولة الدوري العالمي للكاراتيه عام 2023 وبطولة العالم للمبارزة للسيدات عام 2023 وغيرها العديد من البطولات الدولية للجودو والجوجيتسو.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو: "نهدي هذا الإنجاز إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه الكبير وتوجيهاته الدائمة الرامية إلى تعزيز حضور الفجيرة على خارطة الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على متابعته المستمرة، وتوجيهاته الرامية إلى توفير كافة سبل تمكين الشباب في الفجيرة من ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وحرصه على نشر ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع في الإمارة نظراً لفوائدها الكبيرة على الصحة الجسدية والنفسية".

وأضاف: "نادي الفجيرة للفنون القتالية رافد قوي للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، ونرى في هذا الأمر نتيجة أكيدة للاهتمام الكبير بالمواهب في هذا النادي وفق أسس علمية مدروسة، ومن خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والكفاءات".

من جهته قال نادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: "نشكر القيادة الرشيدة في الفجيرة على الاهتمام الكبير الذي توليه للرياضة في الإمارة بشكل عام، وللفنون القتالية على وجه التحديد، الأمر الذي كان له تأثير مباشر في تحقيق الإنجازات التي وصلنا إليها اليوم”.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز