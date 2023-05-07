تخفيض سنوات عضوية تنفيذي الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

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وافقت الجمعية العمومية الثانية عشرة للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية في اجتماعها بدبي اليوم الأحد، على تقليص عضوية المكتب التنفيذي من 6 إلى 4 سنوات، وعلى طلب قطر، الانضمام لعضوية الاتحاد، وعلى تعديل بعض لوائح البطولات والدورات، وذلك بعد نجاح الحوار الاستراتيجي أمس، بين الاتحادين الآسيوي والدولي للرياضة الجامعية، بحضور ممثلي الدول المشاركة.

ونوه علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إلى أن الرياضة تتصدر أجندة اهتمامات القيادة الرشيدة للإمارات، وإلى أن الجامعات المسجلة والمعتمدة في الإمارات، يبلغ عددها72 جامعة حكومية وخاصة، وعدد الجامعات التي تنضوي تحت مظلة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، 40 جامعة حكومية وخاصة.

وأوضح إنه يبلغ عدد الأنشطة الرياضية التي يمارسها الطلاب والطالبات، 28 نشاطاً فردياً وجماعياً، وبمشاركة 5000 طالب و2900 طالبة، وأن الإمارات حرصت على المشاركة في كافة الفعاليات والدورات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للرياضة الجامعية من منطلق التعاون في إنجاح هذه الفعاليات، ومن جهة أخرى إكساب الطلاب والطالبات المهارات والخبرات اللازمة والتعرف على أصدقاء جدد من مختلف أنحاء العالم.

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