نادي الشارقة بطلاً للدوري العام للكاراتيه (كاتا)

المصدر: البيان

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تُوج نادي الشارقة الرياضي، بطلاً للدوري العام للكاراتيه للمرة التاسعة على التوالي في فئة الرجال، في البطولة التي استضافها نادي شباب الأهلي بدبي وشارك فيها 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من الدولة.

وبسط أبطال الملك الشرجاوي سيطرتهم على البطولة بتتويجهم بـ 5 كؤوس من أصل 8 مطروحة بعدما فازت فئات: الرجال – الشباب – الناشئين – الآنسات – والناشئات بالمركز الأول متفوقين على جميع الأندية.

واللقب هو التاسع على التوالي لفئة الرجال ليؤكد ملك الكاراتيه، جدارته وهيمنته على بساط اللعبة، فيما يعتبر اللقب أيضاً الثالث في تاريخ النادي والثاني على التوالي لفئة الشباب.

ومضت فئة الناشئين في ذات الدرب وحققت الدرع للمرة الثانية على التوالي، كما هو الحال لفئتي الآنسات والناشئات اللائي حققن الدرع الثاني على التوالي ليؤكدن تفوق المرأة الشرجاوية.

وجرت البطولة وسط أجواء حماسية وتنافس كبير خصوصاً مع انتداب الأندية للاعبين من خارج الدولة، لكن ابناء الملك قالوا كلمتهم وصعدوا منصة التتويج بجدارة واستحقاق.

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية الفريق على النتيجة، مشيداً بالأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون وعزيمتهم للمحافظة على اللقب.

وأوضح الهاجري أن الصعود لمنصة التتويج يمكن أن يتحقق، لكن العبرة بالاستمرارية والمحافظة على المكتسبات، مشيراً إلى أن الروح المعنوية العالية والإصرار الكبير الذي تحلى به الفريق والذي كفل له المحافظة على لقب البطولة الأقوى في اللعبة.

وقال رئيس الألعاب الفردية: "الدعم الذي تحظى به ألعاب الملك يجعلها في تحدٍ مستمر لتحقيق الإنجازات والمحافظة عليها، سيما الاهتمام الكبير الذي تجده من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والذي وضع نهجاً واضحاً ورؤية مستقبلية لها ونادي الشارقة وضع هذه الرؤية منهاج في عمله وبفضلها حققنا إنجازات عديدة ونعمل باستمرار لتحقيقها ببلوغ منتخباتنا الوطنية ولاعبينا لكبرى البطولات العالمية".

وأشاد بنتائج بنات الشارقة في البطولة وتحقيقهن لبطولة الدوري مرتين على التوالي، ذاكراً أن بناتنا يمتلكن المهارة والخبرة وسيكون لهن مستقبل واعد، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي تجده المرأة في الإمارة الباسمة من قبل قرينة سمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر القاسمي الداعم الأول لرياضة المرأة وحرصها على تشجيع بناتها ودعمهن في كل إنجاز يحققنه.

وتابع: "أيضاً الاهتمام والنقلة الكبيرة التي أحدثها مجلس الشارقة الرياضي على مستوى جميع الألعاب الفردية كان له الأثر الأكبر في سيطرة إبناء الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة بشكل خاص على تكوين معظم منتخباتنا الوطنية، بالإضافة إلى أن عمل مجلس الإدارة ومتابعته ودعمه المتواصل ليصل ابنائنا اللاعبين لهذه المراحل المتقدمة.

و واصل فريق الكاراتيه أصبح الرقم الصعب في بساط اللعبة، لافتاً إلى أن تتويج فئة الرجال بلقب الدوري العام للمرة التاسعة، لم يكن صدفة، بل نتاج عمل وخطط وضعت وترجمها الفريق بنجاح.

وقدم الهاجري شكره وتقديره لفريق العمل ممثلاً بالجهازين الفني والإداري مثنياً على أداء اللاعبين الأبطال

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