حمدان بن محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة.

واطلع سموه على آخر مستجدات وخطط الاتحاد أبرزها تسجيل لعبة «المطارحة» وحصولها على الاعتراف الرسمي كأحد أنواع المصارعة التقليدية الإماراتية من قبل الاتحاد العالمي للمصارعة وإدراجها على موقعهم الإلكتروني وذلك سعياً للحفاظ على موروث التراث الإماراتي مع تطوير كافة اللوائح المنظمة للعبة إلى جانب تنظيم أول بطولة مصارعة رسمية «بطولة كأس رئيس الدولة» خلال العام الحالي في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وطلال الهاشمي، وعبدالرحيم البطيح النعيمي والدكتور زياد صالح، وموزة آل علي، وسلطان الكتبي أعضاء المجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطط التطويرية لنشر اللعبة محلياً وعالمياً والتركيز على أهمية دور لعبة المصارعة في تعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة اللعبة مع العمل على تحقيق الأهداف التي وضعها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معالي محمد خليفة المبارك إلى أنه سيتم تطوير استراتيجية شاملة للخمس سنوات القادمة وتوفير مراكز تدريبية مهيأة لهذه الرياضة، لافتا إلى أن الاتحاد سيعمل بجدية لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم وضعها لتعزيز مكانة الدولة محلياً وعالمياً في هذا الشأن.

يذكر أن اتحاد المصارعة تم إشهاره في الخامس من يناير عام 2023، من قبل الهيئة العامة للرياضة بالقرار رقم 5 لسنة 2022.

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