دبي تستضيف بطولة "الدوري العالمي للبادل" 8 يونيو المقبل

المصدر: البيان

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تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو المقبل منافسات بطولة "الدوري العالمي للبادل" "وورلد بادل ليج" بمشاركة نخبة من أمهر لاعبي البادل في العالم وذلك بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي" و"جدول فعاليات دبي"، حيث سيشهد الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في دبي إقامة حفلات ترفيهية بمشاركة مجموعة من أبرز وأشهر الفنانين العالميين.

وتأتي إقامة هذا الحدث الرياضي الدولي في دبي بمشاركة أبطال عالميين في رياضة البادل، انعكاسا لمكانة دبي كوجهة نموذجية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب وتسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي، مدعومة ببنية تحتية رياضية حديثة ومرافق مصممة وفق أعلى المعايير الدولية بما يمنح عشاق الرياضة فرصة متابعة أبرز الفرق والنجوم ضمن مسابقات تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويشارك في الحدث الدولي الرياضي الذي يقام في قاعة "كوكا كولا أرينا" بدبي تحت عنوان "أعظم عرض في الملعب"، 24 لاعبا من أبرز نجوم اللعبة يمثلون 4 فرق هي: "جاغوارز"، "بانثرز"، "تايغرز"، و "شيتاز"، حيث تضم لائحة المتنافسين كل من أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الأولى عالمياً، بالإضافة إلى أريانا سانشيز وباولا خوسيماريا المصنفتين في المرتبة الثالثة.

كما تضم لائحة اللاعبين البارزين المشاركين في البطولة أغسطين تبايا المصنف ثالثاً في فئة الرجال وأرتورو كويلي المصنف رابعاً وكارلوس جوتيريز المصنف خامساً، بالإضافة إلى بياتريس غونزاليس ومارتا أورتيغا المصنفتين في المرتبة الخامسة في فئة الإناث. وسوف يستعرض هؤلاء اللاعبون الكبار مهاراتهم في مباريات تقام على مدار 4 أيام، وهو ما يضفي أجواء حماسية وترفيهية ممتعة

ولن تقتصر أجواء الحدث الدولي الرياضي" على مشاهدة أقوى المنافسات المشوّقة في البادل فحسب، بل سوف سيشهد الحدث أيضاَ إقامة حفلات موسيقية يحييها مجموعة من الفنانين المشهورين محليا وعالميا، من بينهم المغنية الإماراتية شما حمدان التي ستقدم فقرتها الفنية في 8 يونيو المقبل وقد سطع نجم شما حمدان في عالم الموسيقى في العام 2012 بعد أن أصبحت أول فنانة إماراتية تصل إلى نهائيات برنامج "آراب جوت تالنت". كما تشارك في الحفلات الموسيقية فرقة موسيقى البوب والسول البريطانية الشهيرة "سيمبلي ريد" في 9 يونيو إضافة إلى فرقة "سيمبلي ريد" التي تصدرت قائمة أفضل 10 أغاني منفردة في المملكة المتحدة.

أما الحفل الختامي، فسوف يكون مع ميثون، مؤلف الأغاني والمؤدي والملحن الشهير في بوليوود والحائز على العديد من الجوائز، وذلك في 9 يونيو، إضافة إلى مجموعة من المطربين الهنود أصحاب الأغاني المسجلة وعلى رأسهم جاويد علي ومحمد عرفان وعسيس كور وأبيشيك نيلوال ونكاش عزيز وفيشال ميشرا. وتقام البطولة بالتعاون مع "جلف نيوز" و"شبكة القناة الرابعة وبدعم من "بنك الإمارات دبي الوطني".

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