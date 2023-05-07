«فزاع 3» بطلاً في«إكس كات إيطاليا»

المصدر: باسيليكاتا (إيطاليا) - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج زورق «فزاع 3» بقيادة الثنائي الإماراتي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي، أمس، بطلاً للسباق الرئيس الأول في جائزة باسيليكاتا - إيطاليا للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم، الذي جرت أحداثه بمياه البحر الأدرياتيكي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وحقق زورق فزاع الفوز للمرة الثانية هذا الموسم، ليتقدم خطوة مهمة نحو انتزاع صدارة بطولة العالم، مضيفاً 35 نقطة جديدة إلى رصيده الذي أصبح 70 نقطة، في انتظار مهمته اليوم مع ختام الجولة الثانية وإقامة السباق الرئيسي الثاني، وحقق الزورق أفضل توقيت في الفترة الصباحية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز