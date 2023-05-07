السجواني يحتفظ بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

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احتفظ محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو لدورة مقبلة في انتصار خارجي جديد لرياضة الإمارات وذلك بنيله ثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت بالدوحة يوم السبت وذلك تقديرا للجهد الكبير الذي بذله سابقا وبصماته الواضحة في تطوير اللعبة.

وثمن السجواني جهود محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، ذاكراً أن فوزه بثقة الجمعية العمومية يعتبر ترجمة لدعمه واهتمامه، مؤكدا أن بن ثعلوب يقود جودو الإمارات إلى مصاف العالمية على الاصعدة كافة، معبرا عن سعادته بالثقة التي حظي بها من قبل عمومية الاتحاد.

ويأتي فوز السجواني بعد ساعات قليلة من الثقة الغالية التي نالها ناصر التميمي الامين العام لاتحاد الإمارات باحتفاظه بمنصب امين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

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