الشارقة بطل دوري اليد للسنة السابعة توالياً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الشارقة بدرع دوري أقوياء اليد بفوزه الصعب، أمس، على الجزيرة 32 - 30 في ختام مشوار الفريقين بالبطولة، واحتفظ الفريق باللقب للسنة السابعة على التوالي، والسابعة عشرة تاريخياً منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976 - 1977، وحل فريق شباب الأهلي وصيفاً برصيد 21 نقطة عقب فوزه على مليحة 34 - 31، وجاء العين ثالثاً برصيد 17 نقطة بتعادله مع دبا الحصن 25 - 25.

وتوج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، فريق الشارقة بدرع البطولة والميداليات الذهبية، بحضور ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، كما تم تكريم حكام المباراة شهاب أحمد، وسليمان عبدالله والمراقب الفني جمال الشامسي.

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