منتخبنا جاهز لمونديال الجودو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق، اليوم، بصالة أبها بالدوحة التصفيات التمهيدية لمنافسات الوزن الخفيف من الجنسين لبطولة العالم للجودو، وتستمر حتى 14 الجاري، بمشاركة 658 لاعباً ولاعبة من 99 دولة، من بينهم 10 دول عربية ممثلة في منتخبات: الإمارات، والبحرين، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان، وجيبوتي، وقطر، وأكد منتخبنا جاهزيته للتحدي، ويشارك لاعبنا شفيلي غرام في منافسات تحت 66 كلغم غداً.

فيما تلعب لاعبتنا باتسو ألتان بعد غد بوزن الخفيف تحت 57 كلغم للسيدات، كما يشارك بالبطولة لاعبونا طلال شفيلي في وزن تحت 81 كلغم، وغريغوري أرام في الوزن الثقيل تحت 90 كلغم، وظافر آرام تحت 100كلغم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كلغم.

وأكد مدرب منتخبنا فيكتور أن خوض تصفيات بطولة العالم تأتي ضمن خطة الإعداد لمشوار التأهل لأولمبياد «باريس 2024».

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