منتخب الإمارات لـ«سلة الكراسي المتحركة» يغادر إلى تايلاند

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في التصفيات النهائية المؤهلة لدورة ألعاب آسيا التي ستقام بمدينة «هانجزو» بالصين خلال شهر أكتوبر المقبل. التصفيات التي يشارك فيها ستة منتخبات آسيوية ستقام في تايلاند بالفترة ما بين الثامن والثالث عشر من مايو الجاري، ويتأهل منها ثلاثة منتخبات للألعاب الباراسيوية.

وبجانب المنتخب الوطني يخوض التصفيات خمسة منتخبات هي الكويت، أفغانستان، الفلبين، هونج كونج وتايوان. حيث تجري التصفيات على مرحلتين أولهما دوري من دور واحد وثانيهما لقاءات تحديد المراكز من الأول إلى السادس.

وبحسب جدولة التصفيات سيخوض منتخبنا الوطني خمس مباريات في المرحلة الأولى تبدأ منذ الثامن من مايو بلقاء تايوان ثم في التاسع من مايو يواجه الفلبين وفي العاشر من مايو سيلتقي بالكويت للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد اللقاء الأخير في البطولة العربية. بينما في اليومين التاليين لمباراة الكويت سيواجه منتخبنا الوطني منتخبي هونج كونج وأفغانستان على الترتيب.

هذا ومن المنتظر أن يتم تصنيف أربعة لاعبين من المنتخب الوطني، وذلك خلال الاجتماع الفني ما قبل بدء التصفيات بأربع وعشرين ساعة، أي في السابع من شهر مايو الجاري، واللاعبين هم «عبد الله الغافري»، «بدير الحوسني»، «عبد الله الصريم» و«محمد الزرعوني».

يذكر أنّ عدد مقاعد المشاركة في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بدورة ألعاب آسيا هي عشرة مقاعد تأهل بالفعل منها سبعة هم الصين، إيران، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، ماليزيا وتايلاند، على أن يكتمل عقد المتأهلين عقب تصفيات تايلاند.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز