كأس الإمارات لصغار يد الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج فيصل حسين الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد الإمارات لكرة اليد فريق الشارقة «A» بطلاً لمسابقة كأس الإمارات، لفئة الصغار للموسم الرياضي 2022/ 2023، بعد فوزه على فريق الشارقة «B» بنتيجة 25-23 في نهائي الكأس، الذي جمعهما على ملعب نادي الشارقة مساء الجمعة، وأدار المباراة الحكمان جمعة العشر وخلود صافية، وعلى الطاولة محمد إمام، وشهد المباراة، وشارك في التتويج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة.

وبهذا الإنجاز تمكن «صغار الملك» من حصد الكأس الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخ النادي، كما جمع الشارقة بين درع الدوري بـ«العلامة الكاملة» وبطولة الكأس، وحصل أيضاً فريق الشارقة «B» على المركز الثاني في الدوري لفئة الصغار بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، ووصيف الكأس بفارق هدفين.

شارك بالبطولة 16 فريقاً هي الشارقة ب، ودبا الحصن، ومليحة، وخورفكان، والذيد، والنصر، والوصل، والعين، والبطائح، والوحدة، وشباب الأهلي، والمدام، والظفرة، واتحاد كلباء، والجزيرة، الشارقة أ، ويعد وصول فريقي الشارقة «A - B» إلى المباراة النهائية استمراراً لتسيّد الفريقين لمسابقاتي الصغار لهذا الموسم، حيث فاز الشارقة أ بلقب مسابقة دوري الصغار للموسم الرياضي 2022/ 2023، فيما حل الشارقة ب في المركز الثاني للمسابقة، وبفوز الشارقة أ«A» يكون قد احتفظ بلقب الكأس للموسم الثالث على التوالي.

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