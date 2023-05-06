مانويل يقترب من لقب «تحدي الإمارات للغولف»

المصدر: أبوظبي- فايز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات المصنف الثامن في سلسلة بطولات التحدي الإسباني مانويل إليفيرا على بعد خطوة من إعلانه بطلاً للنسخة الأولى في بطولة «تحدي الإمارات للغولف»، بعد أن أنهى ابن الـ 26 ربيعاً، اليوم السبت، بختام اليوم الثالث لبطولة الإمارات الدولية لتحدي الغولف، بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل، وصدارة الترتيب العام للبطولة المقامة، منذ الخميس الماضي على ملعب نادي شاطئ السعديات للغولف بالعاصمة أبوظبي، ويسدل الستار عنها، اليوم الأحد، بعد أن شهدت مشاركة 154 لاعباً منهم أكثر من 20 لاعباً ممن حققوا الإنجازات والبطولات على المستوى القاري وجولات دي بي ورد.

منافسة

وجاء تفوق الإسباني في الصدارة والمركز الأول، بفارق الضربتين تحت المعدل عن أقرب منافسيه، الألماني ماكيميليان روتليف، الذي اكتفى بالمركز الثاني بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، وليحافظ الإسباني غوتييرز كانتيرو على مركزه الثالث، برصيد 10 ضربات تحت المعدل، فيما تراجع الإسكتلندي كريغ هويا إلى المركز الرابع بإجمالي تسع ضربات تحت المعدل، بعد أن احتل الصدارة في ثاني أيام البطولة.

صدارة

ونجح الإسباني مانويل على مدار منافسات اليوم الثالث، في تقديم الأداء الأفضل له على ملعب نادي شاطئ السعديات للجولف، بإنهاء المسلك المكون من 18 حفرة، بـسبع ضربات تحت المعدل، التي أضافها لرصيد سبع ضربات أخرى، التي حققها على مدار اليومين الأول والثاني، معتلياً من خلالها الصدارة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل.

هذا وتنطلق صباح الأحد منافسات الجولة الرابعة والأخيرة، والتي على ضوئها سيتم تحديد بطل البطولة الثانية للتحدي، بعد عودتها مع الجولة الأولى للتحدي للإمارات عقب غياب 5 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز