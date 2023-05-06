«الشارقة» يتصدر الناشئين في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

ووسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية، نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق المركز الأول لفئة الناشئين، متفوقاً على العين الوصيف وبني ياس الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمكانة المميزة التي حققتها البطولة على أجندة الرياضة العالمية ونجاحها المتواصل في جذب أفضل المواهب والنجوم، مؤكداً أنها من البطولات الفريدة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في عدد من أبرز العواصم العالمية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة للاعبين المحترفين الراغبين في تصدر التصنيف الدولي.

وأضاف: الترحيب بنجوم ولاعبين من 50 دولة أصبح مشهداً مألوفاً في أبوظبي التي تعد المحطة الأولى لانطلاق المحترفين نحو التألق والعالمية، وتحقيق مسيرة احترافية تدون في سجلات التاريخ، ناهيك عن أن عاصمة الجوجيتسو أصبحت أكبر مطور للعبة على مستوى العالم، ومركزاً رئيسياً للقرار لاستدامة نمو الرياضة على الأصعدة كافة.

وتابع: استمتعنا بأداء قوي ومستويات فنية كبيرة لفئة الناشئين، ونحن سعداء بالأداء المميز الذي قدمه أبناء وبنات الإمارات ونجاحهم في الصعود إلى منصة التتويج في أكثر من مناسبة.

وهذه الإنذارات محل تقدير دائم وتعكس كفاءة الخطط التي يطبقها الاتحاد في الاستثمار بهذه الفئة التي تمثل العمود الفقري لجوجيتسو الإمارات، من خلال الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال الذين يواصلون مسيرة إنجازات المنتخب الوطني في الأعوام المقبلة، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة والرعاية الكبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رسالة النيادي

ووجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من مقره في محطة الفضاء الدولية رسالة إلى منظمي بطولة أبوظبي غراند سلام والمشاركين فيها متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة مسيرة الإنجازات، وأكد أنه محب لرياضة الجوجيتسو ومواظب على ممارستها لأعوام طويلة، ويقضي بعض الوقت خلال مهمته الفضائية في التدريب عليها وممارستها كونها رياضته المفضلة.

وكان النيادي قد نشر أخيراً مقطع فيديو يظهر فيه مرتدياً بدلة الجوجيتسو، أوضح لمتابعيه الدور الذي لعبته هذه الرياضة في إعداده لمهمته في الفضاء، وأهميتها في التكيف مع الظروف الخارجية غير الاعتيادية، متطرقاً إلى كونها أكثر من مجرد رياضة بل أسلوب حياة.

جهود

من جهته أكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن جولة أبوظبي غراند سلام تواصل إنتاج المواهب والأبطال، وقدمّت أمس مجموعة من المواهب المتميزة من الإمارات التي سطّر أبناؤها بإنجازاتهم قصة نجاح ملهم، وقال:

الإخراج المميز للبطولة يمثل نتاجاً لخبرات السنين التي اكتسبتها فرق العمل لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) والاستفادة من التجارب الطويلة في تنظيم بطولات يتحدث عنها العالم.

تقنيات

وعبّر الكازاخستاني تايماس ساليموف حزام برتقالي/‏ أخضر من أكاديمية «أتريكسيون» للفنون القتالية المختلطة عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية لوزن 55 كلغم لفئة الأشبال وأنه يهدي هذا الإنجاز لأسرته وأصدقائه ومدربيه وقال: التدريب المتواصل في الأكاديمية على تقنيات الفنية الحديثة والتركيز على الأهداف يمثلان عاملين مهمين للتقدم في هذه الرياضة وتحقيق الانتصارات.

اختبار

وقالت اللاعبة الإماراتية ميرة الجرجاوي حزام أزرق من أكاديمية الوحدة وتنافس في فئة الشابات وزن 82 كلغم:

نحرص على التواجد في البطولة القوية لأنها تضعنا أمام اختبارات حقيقية وصعبة أمام نخبة اللاعبات المحترفات، كما تسهم هذه البطولة في إكسابنا المزيد من الخبرة والاعتياد على أجواء البطولات الكبرى.

وأود القول إن بنت الإمارات قادرة على التألق والتفوق على بساط بطولات جراند سلام وصولا إلى التتويج، لأننا نمتلك كل ما نحتاجه للتميز والشكر الكبير لقيادتنا الرشيدة التي تبذل المستحيل لضمان نجاح أبنائها.

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