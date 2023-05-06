«الريشة».. خطوات جديدة لنشر اللعبة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وقّع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة و«عالم دانوب للرياضة» اتفاقية تعاون، لتعزيز جهود نشر اللعبة بين أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتحسين مهارة اللاعبين، وصقل موهبتهم، واستقطاب المزيد من الأطفال لممارسة هذه اللعبة، التي تشهد نمواً سريعاً في الإمارات، إلى جانب تطوير ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والقطاع الخاص، بما يسهم في ذلك.

وبمقتضى هذه الاتفاقية ستصبح ملاعب «عالم دانوب للرياضة» مركز تدريب رئيسياً للمنتخب الوطني للريشة الطائرة، بواقع 3 مرات في الأسبوع.

اتفاقية

وتم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد، أول من أمس، في مقر «عالم دانوب للرياضة»، بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد للريشة الطائرة، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وراشد ميران مدير تطوير الأعمال بـ«عالم دانوب للرياضة». جاء توقيع الاتفاقية بعد أيام قليلة من النجاح الباهر، الذي حققته بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة، التي استضافتها دبي الأسبوع الماضي.

وأكدت نورة الجسمي أن اتفاقية التعاون مع «عالم دانوب للرياضة» تأتي ضمن خطة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في المجتمع الإماراتي.

واستقطاب المزيد من اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب الإماراتي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وقالت: نحن سعداء بالتعاون مع عالم دانوب للرياضة، ليكون مركز تدريب للمنتخب الوطني، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة في رياضة الريشة الطائرة، من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

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