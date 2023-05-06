صراع مثير في الجولة الخامسة للتجديف الحديث بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف شواطئ «جزر دبي»، اليوم، منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الخامسة من بطولة الإمارات 2022 - 2023».

والتي ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي 2022 - 2023، وتشمل المنافسات ما يزيد على 15 فئة متنوعة.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لإقامة الحدث، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

حيث سيتابع رواد شواطئ جزر دبي عن كثب في موقع الفعاليات اليوم متعة التنافس بين المتسابقين والمتسابقات في مسار سباق دبي لقوارب التجديف الحديث بالقرب من الجمهور، ولمسافة تصل إلى كليو متر واحد تقريباً حسب المسافة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطني مهدي قريدي.

ويشارك في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة،يمثلون 6 أندية وفرق منضوية في نشاط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وهي:

نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي وفريق النادي البريطاني للتجديف وجامعة نيويورك أبوظبي وفريق دبي للتجديف ونادي مونتي للتجديف، وسوف يتنافسون على ألقاب 15 فئة متنوعة في الفردي والزوجي والرباعي، فضلاً عن الهدف الكبير كأس التفوق العام في الجولة الخامسة.

ترحيب

ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع المشاركين في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، موجهاً الشكر والثناء والتقدير إلى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة للفعاليات.

ومن بينها شركة نخيل، التي تدير «جزر دبي» على دورهم الكبير في إنجاح كل التظاهرات الرياضية البحرية، وأيضاً اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والذي سيشرف على المنافسات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وكشف محمد سيف المري عن الكثير من الفعاليات المصاحبة في سباق اليوم، ومنها عرض تراثي خاص لتعريف الجمهور في الشاطئ والمشاركين من الأندية والفرق المشاركة على الرياضات والمهارات البحرية التراثية، واطلاعهم على مهن أهلنا في الماضي والمتعلقة بصيد الأسماك وصيد اللؤلؤ، من خلال المعرض.

مشاركة

ومن المنتظر أن يشارك في سباق اليوم مع الأندية والفرق لاعبو المنتخب الوطني للتجديف، والذي حقق قبل أيام 3 ميداليات ملونة في مشاركته القارية في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي.

حيث أحرز أحمد خميس الحمادي فضية فردي الرجال، وعانق الثنائي حمد المطروشي وخميس الشامسي برونزية زوجي الرجال، ونال زميلاهما سلطان الشامسي وزايد الشامسي برونزية زوجي الشباب.

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