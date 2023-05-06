«فزاع 3» يبدع في انطلاقة مونديال إكس كات

المصدر: روما - البيان

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خطف زورق فزاع بقيادة الثنائي العالمي عارف سيف الزفين ونادر بن هندي الأضواء مع انطلاقة بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- 2023، التي بدأت قبل أيام من إيطاليا التي احتضنت الجولة الأولى في مدينة فيومسينو بالقرب من العاصمة روما.

ونجح زورق فزاع 3 في رسم صورة رائعة في ظهوره الأول متجاوزاً الصعاب التي واجهته في السباق الأول في جولة فيومسينو التي احتضنت المحطة الأولى من بطولة العالم على مياه البحر الأدرياتيكي، حيث لم يكمل السباق ليعوض ذلك بانتصار كبير بعد احتلال المركز الأول بجدارة في السباق الثاني للجولة نفسها.

ويتأهب زورق فزاع 3 لخوض المحطة الثانية اليوم، والتي تقام في إقليم باسيليكاتا جنوب إيطاليا في مرفأ (بورتو ديغلي ارغوناوتي) .

حيث يواجه تحدي 8 زوارق أخرى تشارك في البطولة العالمية هذه المرة وهي: الزورق الإيطالي باور بوت ريسينيغ 16 -إيطاليا وكيو 8 - رهيب 17 - الكويت وزورق سوبر كيكو 6 - موناكو وكونسول بروكيز 22 - إيطاليا وجي بي 8 - بريطانيا و222 اوف شور 10 - أستراليا وإيطاليا وسويكات 2 - السويد واتش بي أي 96 - إيطاليا وفريق نيو ستار.

برنامج

وحسب البرنامج يبدأ التنافس اليوم في المحطة الثانية، والتي يستضيفها في إقليم باسيليكاتا جنوب إيطاليا عبر تصفيات أفضل زمن في فترة الظهيرة بالتوقيت المحلي لإيطاليا تمهيداً لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول والذي سيقام عصر اليوم فيما تنطلق غداً مراحل السباق الرئيسي الثاني بتصفيات الزمن ثم انطلاقة السباق الثاني.

ويتطلع زورق فزاع 3 إلى تحقيق انتصاره الثاني اليوم ومواصلة الطريق بنفس القوة في السباق الثاني غداً، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام بعد نهاية سباقي الجولة الأولى برصيد 35 نقطة خلف الزورق البريطاني جي بي 8 المتصدر برصيد (65 نقطة) وزورق السويد سويكات 2 صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة والزورق الإيطالي اتش بي أي 96 برصيد 48 نقطة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للسباقات البحرية أعلن عن إقامة أربع جولات من بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- لعام 2023 في أوروبا انطلقت قبل أسبوع واحد في مدينة فيومسينو الإيطالية التي احتضنت الجولة الأولى خلال الفترة من 28 - 30 أبريل الماضي.

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