غداً.. "عمومية" الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية تنطلق في دبي بمشاركة 32 دولة

المصدر: وام

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تنطلق في دبي غدا (السبت) فعاليات الاجتماع الـ12 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، والتي تستمر حتى 9 مايو الجاري، بمشاركة 32 دولة .

وتجرى على هامش الاجتماع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية.

ويقام الحدث برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أمين عام الاتحاد، بحضور الدكتور زيو يانكينج رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية الذي وصل بالفعل إلى دبي.

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات عدة موضوعات مهمة تخص الرياضة الجامعية الآسيوية، أهمها الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

كما تشهد مناقشة موضوع الحرم الجامعي الرياضي الصحي وكيفية تطبيق النماذج المتطورة في الدول المتقدمة بهذا المجال على كافة الجامعات الآسيوية وتأثيرها على حياة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع المحيط.

ويناقش الاجتماع أيضا مسألة مدة عضوية المكتب التنفيذي، وسيتم التصويت على تخفيضها لتكون 4 سنوات بدلا من 6 سنوات أسوة بباقي الاتحادات الإقليمية والدولية للرياضة الجامعية.

وعلى هامش الاجتماعات، تجرى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد بناء على قرار الجمعية العمومية، ويتنافس فيها 13 مرشحا على مناصب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق والعضوية.

ويترشح من الإمارات علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي والذي أكد أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها المرموقة عبر استضافة مختلف الفعاليات العالمية، وفق أفضل الممارسات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الداعمة لتعزيز دورها الفاعل والإيجابي في إرساء الأطر التي تكرّس التطور والريادة والابتكار والإبداع.

وأوضح أن اختيار الإمارات لاستضافة الحدث الآسيوي الجامعي الكبير يحمل دلالات مهمة ومؤشرات كبيرة على أهمية دورها الحيوي والريادي، وجهودها المستمرة لاستشراف المستقبل".

وأشار إلى أن ترشحه لمنصب عضوية المكتب للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية يستند على برنامج متنوع وقوي لخدمة الرياضة الجامعية الآسيوية.

وقال: "تتلخص أبرز ملامح برنامج الترشح على تطوير برنامج اكتشاف المواهب في الرياضة الجامعية تنمية، ودعم الرياضة النسائية الجامعية الآسيوية، وتقوية العلاقة بين الاتحادات العربي والآسيوي والدولي للرياضة الجامعية، وتطوير برامج الاستثمار الرياضي الجامعي، مع ضرورة إعداد برامج تخصصية لتأهيل الكوادر الفنية في الرياضة الجامعية الآسيوية".

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