الشارقة يتعاقد مع جاسم علي قائد منتخب شباب البحرين لكرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن نادي الشارقة الرياضي عن التعاقد مع جاسم علي خميس لاعب منتخب البحرين، ونادي الشباب البحريني لكرة اليد، على أن يتم قيده في فئة اللاعب المقيم (شباب).

لينضم جاسم لصفوف فريق رجال الشارقة لكرة اليد، خلال باقي استحقاقات الموسم الجاري، والتي تشمل مباراة الجولة الأخيرة من دوري أقوياء اليد أمام الجزيرة السبت المقبل، وكذلك المشاركة مع الفريق في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري بمواجهة فريق مليحة.

سعادة

وعبر البحريني الشاب عن سعادته بارتداء قميص نادي الشارقة، متمنياً أن يساهم مع زملائه في تتويج الملك بدرع الدوري السابع عشر والسابع على التوالي، واقتناص الفريق للقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

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