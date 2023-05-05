الإسباني غوتيريز يتصدر «تحدي الإمارات للغولف»

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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تصدر الإسباني إيفان كانترو غوتيريز برصيد 5 ضربات تحت المعدل اليوم الأول في بطولة تحدي الإمارات للغولف التي انطلقت أمس، على ملعب نادي شاطئ السعديات للغولف بأبوظبي، وتشارك على المركز الثاني برصيد الضربات الأربع تحت المعدل كل من الإيرلندي كونور بورسيل، والجنوب أفريقي براندون ستون.

وجاءت أفضل النتائج العربية في اليوم الأول، عبر الثنائي المغربي سفيان دهمان وأحمد رياض، بإنهائهما اليوم الأول متشاركين المركز 40. وتعد جولة نادي السعديات، الثانية على التوالي في سلسلة «جولات التحدي» التي تعود إلى الإمارات بعد غياب منذ 2018، وتقام تحت مظلة «الجولة الأوروبية»، في محطة للجيل الجديد من المواهب المحلية والدولية للمشاركة في أهم جولة تطويرية، حيث استضاف نادي أبوظبي للغولف الأسبوع الماضي الجولة الافتتاحية لبطولتي التحدي.

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