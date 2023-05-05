التميمي يحتفظ بمنصـب أمين صندوق «دولي الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفظ ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو «IJF» لدورة خامسة تنتهي في عام 2027، مواصلة لمشواره الذي بدأ منذ العام 2007 وجاء فوز التميمي بالتزكية في دورة الاتحاد الجديدة برئاسة المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي الذي فاز بثقة الجمعية العمومية بالدوحة على هامش بطولة العالم للجودو، ومثل جودو الإمارات في «العمومية» محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد.

وتلقى التميمي تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بالفوز والذي أكد أن ثقة الجمعية العمومية مجدداً بفوز ممثل رياضة الإمارات تضاف لسجل شباب دولة الإمارات الحافل في مختلف المجالات الرياضية الإقليمية والدولية، وقال: إن فوز التميمي بالتزكية يمثل دعماً للجودو الإماراتي.

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