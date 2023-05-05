سلطان النيادي يتحدى الجاذبية مع الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، متابعيه، فيديو نشره عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، 6 دقائق، مرتدياً بدلة الجوجيتسو، وهو يمارس حركات اللعبة في المركبة الفضائية متحدياً انعدام الجاذبية، مؤكداً أن ممارسته سابقاً لرياضة الجوجيتسو، ساعدته كثيراً في مهمته الفضائية. وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وحظي في غضون دقائق بآلاف المشاهدات والإعجابات من محبي الرياضة في الدولة وأنحاء العالم.

وأوضح النيادي في مقطع الفيديو أهمية رياضة الجوجيتسو في الإعداد لمهمته التاريخية في استكشاف الفضاء، والتكيف مع مختلف الظروف وانعدام الجاذبية.

وقال: رياضة الجوجيتسو ساعدتني كثيراً على الإعداد لمهمتي الفضائية والتكيف مع البيئة والظروف السائدة في محطة الفضاء الدولية وحينما تكون في الفضاء فإن التعرض لعوامل انعدام الجاذبية يشبه إلى حد ما طبيعة نزالات الجوجيتسو أو الشعور بوجود الخصم جاثماً على صدري، ومن أهم أساسيات اللعبة التي اكتسبتها تنظيم التنفس، واتبعت تلك التقنية في أثناء تجربة الجهازوأوضح النيادي أن شغفه الدائم برياضة الجوجيتسو يؤتي ثماره بعد قضائه شهرين في محطة الفضاء الدولية وعلى ارتفاع 420 كيلومتراً عن سطح الأرض.

وقال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: فخرنا بإنجازات سلطان النيادي لا حدود له إذ نجح بشجاعته وذكائه وتواضعه في إنجاز نعتز به ونضيفه إلى سجلنا في الإمارات ونستلهم منه إنجازات جديدة لدولتنا وشعبنا وسطّر مثالاً يحتذى به للعالم العربي، وعالم الرياضة ووضع الجوجيتسو في الخريطة العالمية ليرتقي بها من بساط المنافسة إلى النجوم.

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