«الجودو» يترقب قرعة مونديال الدوحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجرى ظهر يوم غد بفندق ازدان الدوحة قرعة بطولة العالم للجودو «الدوحة 2023»، التي تقام في صالة علي بن حمد العطية في العاصمة القطرية، وتستمر حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 680 لاعباً ولاعبة من 99 دولة.

بعثة

ويرأس بعثة المنتخب ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم البعثة اللاعبة باتسو ألتان، في وزن تحت 57 كجم، بجانب شفيلي غرام، في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام، في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام (تحت 100كجم)، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كجم، بجانب مدرب المنتخب الأول لاعب منتخبنا الدولي السابق فيكتور.

جاهزية

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو قد اطمأن على جاهزية منتخبنا، آملاً المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يخطط الاتحاد للفوز بميدالية أولمبية جديدة، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2016، والتي حقق خلالها لاعبنا المعتزل توما سيرجيو الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلوغراماً للرجال.

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